Глаза как теннисный мяч: найден «обманчиво симпатичный» древний кит с зубами-бритвами

«Обманчиво симпатичный» древний кит с острыми, как бритва, зубами и глазами размером с теннисный мяч обнаружен в Австралии. Ученый говорит, что новый вид, описанный по окаменелостям возрастом 25 миллионов лет, найденным в штате Виктория, «был грубым китом, с которым никто бы не хотел оказаться рядом в воде».
«Маленький и обманчиво симпатичный, но определенно не безобидный», — так ученые описали новый вид древних китов, найденный на побережье австралийского штата Виктория в результате изучения окаменелости возрастом 25 миллионов лет.
Этот древний вид, названный Janjucetus dullardi, был чрезвычайно необычным животным, сказал доктор Эрих Фитцджеральд, старший куратор отдела палеонтологии позвоночных в Научно-исследовательском институте музеев Виктории.
Как пишет о доисторическом ките The Guardian, он был крошечным — размером примерно с дельфина — и обладал острыми, как бритва, зубами, что мало напоминает его ближайших ныне живущих родственников из семейства усатых китов, включая голубых китов, одних из самых крупных животных, когда-либо живших на земле.
По словам Фитцджеральда, массивный череп кита был «почти чрезмерно спроектирован». У него были относительно большие глаза — размером с теннисные мячи — и короткая морда с глубоко укоренившимися зубами для захвата и разрывания.
«Это был действительно грубый кит, с которым лично я не хотел бы оказаться в воде», — комментирует Фитцджеральд.
«По сути, это маленький кит с большими глазами и пастью, полной острых, режущих зубов, — сказал соавтор Руайрид Дункан, научный сотрудник Научно-исследовательского института Музея Виктории и Университета Монаша. — Представьте себе похожего на акулу усатого кита — маленького и обманчиво симпатичного, но определенно не безобидного».
Дункан и Фитцджеральд описали новый вид в Зоологическом журнале Линнеевского общества на основании «чрезвычайно редкой» ископаемой находки, которая включала в себя часть черепа, ушную кость и восемь зубов — ключевые признаки, позволившие ученым идентифицировать его как новый вид.
В зрелом возрасте этот вид, вероятно, достигал около 3 м в длину. Но, скорее всего, окаменелость принадлежала молоди, судя по широко открытым корневым каналам, едва стертым зубам и костным соединениям, которые были не такими плотно сросшимися, как у взрослого экземпляра. «Вероятно, эта особь была не более 2−2,2 м в длину, — отмечает Фитцджеральд. — Ее можно было бы уместить на пляжном полотенце».
Janjucetus dullardi жил в олигоцене (30−23 миллиона лет назад) — примерно на полпути к вымиранию динозавров — во времена глобального потепления и подъема уровня моря. По словам Фитцджеральда, это был четвертый известный вид из группы, известной как маммалодонтиды, необычные животные, которые были «ранним ответвлением» генеалогического древа усатых китов.
Ученый подчеркивает, что данные, полученные по окаменелостям крошечного планктона из формации Ян-Джук — той же породы — свидетельствуют о том, что температура моря в южной Австралии в то время была теплее, что больше соответствовало субтропическим водам у Коффс-Харбор.
«В этих морях было необычайное изобилие жизни, включая всех этих маленьких китов, гигантских пингвинов, акул — примерно в треть или даже в два раза длиннее современной большой белой акулы — и различных других примитивных дельфинов и другие виды китов. Это был совсем другой мир», — сказал Фитцджеральд.
Это был поворотный момент в истории жизни в океанах и начало бурного роста разнообразия китов и дельфинов, пишет The Guardian.
Палеонтолог из университета Флиндерса профессор Джон Лонг, который не принимал участия в работе, считает, что окаменелость была замечательной находкой, которая может помочь раскрыть эволюционные этапы перехода ранних плотоядных китов к питанию фильтрами.
«Чтобы понять радиацию и эволюцию крупных усатых китов, которые живут сегодня, нам нужно взглянуть на летопись окаменелостей, чтобы увидеть этапы того, как они приобретали свои особые признаки», — констатирует он.
По словам Лонга, находка также подчеркивает ценность полевых исследований, проводимых профессиональными учеными и представителями общественности.
Открытие было бы невозможным без местного жителя и директора школы Росса Дулларда, который нашел этот экземпляр в 2019 году во время прогулки по пляжу недалеко от Ян-Джука на побережье Виктории для серфинга. Осознавая важность окаменелости, Дуллард передал ее в дар музею для дальнейшего изучения. В знак признания его вклада новый вид был назван в его честь.