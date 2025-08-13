Reuters: «Золотой купол» США будет состоять из четырех эшелонов защиты

Как заявлял президент США Дональд Трамп, новая система противоракетной обороны необходима не только для успешной защиты государства, но и для его выживания в условиях нарастающих глобальных угроз. По словам политика, «Золотой купол» имеет критически важное значение для нацбезопасности Соединенных Штатов.