Reuters: «Золотой купол» США будет состоять из четырех эшелонов защиты

Один эшелон будет спутниковый, а три — наземные.

Источник: Аргументы и факты

Создаваемая в США новейшая система противоракетной обороны «Золотой купол» будет состоять из четырех эшелонов защиты — одного спутникового и трех наземных, сообщает международное информационное агентство Reuters.

В публикации указывается ссылка на презентацию правительства США по соответствующему проекту. Согласно представленной информации, отмечает агентство, в частности, предполагается размещение по всей стране 11 батарей ракет малой дальности, а также неопределенного количества пусковых установок, перехватчиков и наземных станций.

«Пентагон информирует, что планирование проекта “Золотой купол” находится на “ранней стадии”», — передает Reuters.

Как заявлял президент США Дональд Трамп, новая система противоракетной обороны необходима не только для успешной защиты государства, но и для его выживания в условиях нарастающих глобальных угроз. По словам политика, «Золотой купол» имеет критически важное значение для нацбезопасности Соединенных Штатов.

