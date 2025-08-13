WSJ: ВСУ жалуются на неэффективное командование, близкое к подходу армии СССР

В начале украинского конфликта Вооруженные силы Незалежной полагались на децентрализованное принятие решений. Однако сейчас, спустя три года, «скатились» к более жёсткому, иерархически организованному подходу так как он «близок к устройству советской армии». Об этом сообщает The Wall Street Journal.