В начале украинского конфликта Вооруженные силы Незалежной полагались на децентрализованное принятие решений. Однако сейчас, спустя три года, «скатились» к более жёсткому, иерархически организованному подходу так как он «близок к устройству советской армии». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание заявляет, что такая централизованная культура командования не по душе солдатам и офицерам нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Это приводит к тому, что инициатива наказывается и гибнут военнослужащие. А это вредит набору новобранцев.
Как пишет издание, командование приказывает продолжать безрезультатные лобовые атаки и отклоняет просьбы подразделений о тактическом отступлении для спасения жизней.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал проблемы на поле боя из-за прорыва России на одном из участков и распорядился направить дополнительные силы для выправления ситуации под Красноармейском (украинское название — Покровск, — прим. ред.) в ДНР.