В Свердловской области мужчины начнут получать электронные повестки в военкомат

Свердловчанам начали приходить уведомления на Госуслугах о внесении их в реестр воинского учета. На государственном сервисе они могут получить сведения о воинском учете из государственного реестра прямо в личном кабинете.
На данный момент электронные повестки и сообщения о включении в реестр воинского учета нужны только для уведомления гражданина о воинской обязанности. Вызов по бумажной повестке, врученной лично, до сих пор является обязательным.
Однако, если военнообязанному пришла электронная повестка, то ему, возможно, запрещен выезд из страны. У пограничников есть списки всех граждан, подлежащих призыву осенью.