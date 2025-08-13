Ричмонд
В Свердловской области мужчины начнут получать электронные повестки в военкомат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа, ФедералПресс. Мужчины в Свердловской области начали получать уведомление на Госуслугах о внесении их данных в Реестр воинского учета. После этого им смогут приходить электронные повестки в военкомат.

Источник: РИА "Новости"

Свердловчанам начали приходить уведомления на Госуслугах о внесении их в реестр воинского учета. На государственном сервисе они могут получить сведения о воинском учете из государственного реестра прямо в личном кабинете.

На данный момент электронные повестки и сообщения о включении в реестр воинского учета нужны только для уведомления гражданина о воинской обязанности. Вызов по бумажной повестке, врученной лично, до сих пор является обязательным.

Однако, если военнообязанному пришла электронная повестка, то ему, возможно, запрещен выезд из страны. У пограничников есть списки всех граждан, подлежащих призыву осенью.