Выброшенные миллиарды рублей останутся на свалке: Мужчина прекратил поиски биткоинов

Житель Великобритании Джеймс Хоуэллс, бывший владелец криптовалюты, которую случайно выбросили на свалку в Ньюпорте, отказался от попыток ее вернуть. Об этом сообщает Daily Mail.
В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста по ошибке выбросила жесткий диск с криптовалютой, которая сегодня оценивается в 76 миллиардов рублей. Хоуэллс выяснил, что диск попал на свалку в Ньюпорте, и планировал перебрать тысячи тонн мусора с помощью экспертов по восстановлению данных. Однако городские власти запретили доступ на свалку и даже выставили охрану, чтобы предотвратить несанкционированные попытки поиска.
Хоуэллс предлагал администрации Ньюпорта долю от стоимости потерянных биткоинов, гарантировал крупную выплату даже в случае неудачи и даже рассматривал возможность покупки всей свалки. Все его усилия оказались напрасными. После очередного отказа властей он попытался добиться разрешения через суд, но проиграл дело. Исчерпав все законные способы вернуть диск, Хоуэллс решил отказаться от дальнейших поисков.
«Мне больше ничего не остается. Что можно еще попробовать в такой ситуации? Если передо мной закрыты ворота, делать нечего. В противном случае я бы с радостью начал копать», — рассказал он.
Напомним, мужчина, не придавая особого значения, собрал коллекцию из 8000 биткоинов несколько лет назад. Супруга британца, который выбросил жёсткий диск с биткоинами, рассказала, как это произошло.