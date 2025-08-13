Выброшенные миллиарды рублей останутся на свалке: Мужчина прекратил поиски биткоинов

В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста по ошибке выбросила жесткий диск с криптовалютой, которая сегодня оценивается в 76 миллиардов рублей. Хоуэллс выяснил, что диск попал на свалку в Ньюпорте, и планировал перебрать тысячи тонн мусора с помощью экспертов по восстановлению данных. Однако городские власти запретили доступ на свалку и даже выставили охрану, чтобы предотвратить несанкционированные попытки поиска.