Ученые изучили ДНК инопланетных мумий из Перу и выявили мутацию генов

Ученые изучили ДНК таинственных мумий из Перу, которые были найдены еще в 2017 году, и опровергли утверждение о том, что тела принадлежат инопланетянам, заявил ведущий подкаста American Alchemy Джесси Михелс изданию Daily Mail.
«Я не нашел никаких доказательств того, что они не с Земли», — отметил Михелс.
Он подчеркнул, что эксперт по биоинформатике Алайна Харди проанализировала общедоступную ДНК и выявил мутацию гена, которая и вызвала у древних людей заболевание, приводящее к деформации пальцев и черепов.
По ее словам, в гене под названием Gli3 есть мутация, которая связана с полидактилией, — наличием дополнительных пальцев.
Кроме того, генетический анализ показал, что образцы ДНК мумий в основном соответствуют профилям человека.
Напомним, десятки мумий были обнаружены в пустыне Перу в 2017 году. У них были странные вытянутые головы и всего три пальца на ногах. Ученые предположили, что они являются представителями инопланетной расы. Другие эксперты утверждали, что мумии просто собраны из нескольких человеческих тел и являются куклами.
