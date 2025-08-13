Ричмонд
Ученые изучили ДНК инопланетных мумий из Перу и выявили мутацию генов

Таинственные мумии были обнаружены в Перу в 2017 году.

Ученые изучили ДНК таинственных мумий из Перу, которые были найдены еще в 2017 году, и опровергли утверждение о том, что тела принадлежат инопланетянам, заявил ведущий подкаста American Alchemy Джесси Михелс изданию Daily Mail.

«Я не нашел никаких доказательств того, что они не с Земли», — отметил Михелс.

Он подчеркнул, что эксперт по биоинформатике Алайна Харди проанализировала общедоступную ДНК и выявил мутацию гена, которая и вызвала у древних людей заболевание, приводящее к деформации пальцев и черепов.

По ее словам, в гене под названием Gli3 есть мутация, которая связана с полидактилией, — наличием дополнительных пальцев.

Кроме того, генетический анализ показал, что образцы ДНК мумий в основном соответствуют профилям человека.

Напомним, десятки мумий были обнаружены в пустыне Перу в 2017 году. У них были странные вытянутые головы и всего три пальца на ногах. Ученые предположили, что они являются представителями инопланетной расы. Другие эксперты утверждали, что мумии просто собраны из нескольких человеческих тел и являются куклами.

Ранее британец во время игры с собакой случайно заснял пролетающий НЛО.