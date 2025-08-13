Ученые изучили ДНК инопланетных мумий из Перу и выявили мутацию генов

Напомним, десятки мумий были обнаружены в пустыне Перу в 2017 году. У них были странные вытянутые головы и всего три пальца на ногах. Ученые предположили, что они являются представителями инопланетной расы. Другие эксперты утверждали, что мумии просто собраны из нескольких человеческих тел и являются куклами.