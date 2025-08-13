Сезон урожая не заканчивается: ученый Пермского Политеха рассказала, что нужно садить в августе

Пока одни россияне отдыхают у моря, другие продолжают активные работы на огородах, высаживая культуры, способные быстро развиться и дать плоды до наступления холодов. Несмотря на то, что август традиционно ассоциируется с уборкой урожая, для ряда овощных или садовых культур именно этот период посадки оказывается более предпочтительным по сравнению с весной или ранним летом.
— Конец лета позволяет избежать сильной жары (засуха или цветение без плодоношения), но при этом использовать еще теплые почвы для укоренения — это создает оптимальные условия для развития корневой системы. В августе можно эффективно использовать освободившиеся грядки без риска неподходящей почвы или места посадки для получения дополнительного урожая, — объясняет Анна Перевощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.
В конце лета растения испытывают меньше стрессовых факторов и лучше развиваются. Эксперт Пермского Политеха рекомендует высаживать раннеспелые овощи, такие как редис и летние сорта редьки, включая китайскую «дайкон».
— Посадку лучше проводить в начале или середине августа, это позволит наслаждаться плодами уже через 20−25 дней. В это же время можно выращивать брокколи, но сбор урожая будет не таким быстрым, примерно через 50−60 дней. Из зелени быстро поспеют листовые салаты, руккола, укроп, шпинат, петрушка, кинза — примерно месяц, — рассказывает эксперт ПНИПУ.
Также можно посеять лук (в том числе лук-шалот, лук-батун), чеснок, многолетние пряности — щавель и любисток, которые успеют укорениться и адаптироваться в почве до наступления холодов и заморозков осенью. Однако зелень с этих растений собирают не сразу, а весной, когда после зимнего покоя начнется активный рост. По аналогии можно высадить и сорт клубники «Виктория» — она тоже успеет укорениться до холодов и порадует богатым урожаем в следующем году.
Вероятность ранних заморозков в этом году выше обычного, особенно в центральных и северных регионах. Ночные температуры могут опускаться до нуля и даже ниже, что создает повышенную угрозу для молодых растений и всходов.
— При угрозе похолодания необходимо укрывать растения спанбондом (или любым другим укрывным материалом) на ночь, а днем убирать укрывной материал. Особое внимание уделить мульчированию для сохранения влаги и защиты корневой системы в период похолодания. Не забывайте регулярно рыхлить междурядья, следить за влажностью почвы (полив не чаще 2−3 раза в неделю), делать своевременную подкормку комплексными удобрениями, удалять сорняки и проводить профилактические обработки от болезней, — отмечает ученая Пермского Политеха.