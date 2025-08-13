Сезон урожая не заканчивается: ученый Пермского Политеха рассказала, что нужно садить в августе

Также можно посеять лук (в том числе лук-шалот, лук-батун), чеснок, многолетние пряности — щавель и любисток, которые успеют укорениться и адаптироваться в почве до наступления холодов и заморозков осенью. Однако зелень с этих растений собирают не сразу, а весной, когда после зимнего покоя начнется активный рост. По аналогии можно высадить и сорт клубники «Виктория» — она тоже успеет укорениться до холодов и порадует богатым урожаем в следующем году.