Штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку» могут ввести в России. Об этом в среду, 13 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
«Иранская тонировка» представляет собой рулонные шторки на присосках, которые легко прикрепляются и снимаются.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что использование такого вида тонировки увеличивает процент опасности на дорогах, из-за чего союз направил запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева с требованием ввести штраф за использование подобных «шторок».
По мнению экспертов, первый штраф за использование «иранской тонировки» составит от пяти тысяч рублей, а при повторных инцидентах его сумма может превысить 15 тысяч рублей, сообщается в публикации.
Ранее депутаты от партии «Новые люди» внесли в Государственную думу проект закона об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей. Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обсудила проблему старения автопарка в стране. В числе предложенных мер для стимулирования обновления автомобилей было озвучено повышение транспортного налога для владельцев машин старше 15 лет. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что эта идея преступна, поскольку большое количество российских граждан не может позволить себе замену машины.