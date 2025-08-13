Мошенники начали выманивать доступ к «Госуслугам» россиян по новой схеме: аферисты звонят от лица военкоматов

В России участились звонки мошенников, выдающих себя за сотрудников военкоматов. Как сообщает РБК со ссылкой на эксперта Angara Security Якова Филевского, злоумышленники под предлогом «обновления данных в реестре электронных повесток» пытаются получить коды из СМС для доступа к личным кабинетам на «Госуслугах».