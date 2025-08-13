Мошенники начали выманивать доступ к «Госуслугам» россиян по новой схеме: аферисты звонят от лица военкоматов

В России участились звонки мошенников, выдающих себя за сотрудников военкоматов. Как сообщает РБК со ссылкой на эксперта Angara Security Якова Филевского, злоумышленники под предлогом «обновления данных в реестре электронных повесток» пытаются получить коды из СМС для доступа к личным кабинетам на «Госуслугах».
Филевский пояснил, что настоящие госорганы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. Все официальные уведомления приходят через бумажные или электронные повестки. Телефонные звонки от государственных учреждений носят исключительно информационный характер.
Эксперт перечислил признаки мошеннических звонков. В их числе использование мобильных номеров вместо городских телефонов, требования сообщить коды из СМС или паспортные данные, создание искусственного ощущения срочности, а также угрозы штрафами или другими санкциями.
Особую опасность представляет психологическое давление. Мошенники выбирают тему воинского учета, которая вызывает эмоциональный отклик. Они задают наводящие вопросы, провоцируя согласие.
Для защиты аккаунта на «Госуслугах» специалист рекомендовал не сообщать коды из СМС посторонним, использовать двухфакторную аутентификацию, входить на портал только через официальные приложения, а пожилым гражданам завести отдельную SIM-карту для сервиса.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о схеме, в которой мошенники используют учителей. Злоумышленники звонят родителям и представляются преподавателем. Они заявляют, что им срочно нужно обновить электронный журнал и просят назвать код из СМС-сообщения, которое пришло ребенку.