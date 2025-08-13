В Омске в рамках подготовки к учебному году ремонтируют пешеходники у школ

Как рассказали в мэрии, в настоящее время специалисты работают на улицах Южной (детский сад № 93), 27-й Северной (детский сад № 14) и Круговой (детский сад № 331). Всего запланировано 65 участков, на которых должны быть созданы условия для безопасного движения, — 58 из них уже готовы.