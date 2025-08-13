В Омске в рамках подготовки к учебному году ремонтируют пешеходники у школ

Специалисты городского управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) рассказали о ходе ремонтных работ и обустройстве подъездных путей, тротуаров, парковок и проездов у образовательных учреждений. В план работ на летний сезон входит 45 адресов, из которых работы уже завершены на 28 объектах. Одновременно продолжается установка искусственных дорожных неровностей вблизи пешеходных переходов.
Как рассказали в мэрии, в настоящее время специалисты работают на улицах Южной (детский сад № 93), 27-й Северной (детский сад № 14) и Круговой (детский сад № 331). Всего запланировано 65 участков, на которых должны быть созданы условия для безопасного движения, — 58 из них уже готовы.
Особое внимание уделяется состоянию дорожной разметки у социальных объектов. Ранее подрядчик обновил разметку у 53 школ и 40 детских садов, а также восстановил 146 пешеходных переходов. В рамках гарантийных обязательств разметка была обновлена у 19 общеобразовательных учреждений. До конца августа работы будут проведены еще на 200 участках улично-дорожной сети.
«Поставил задачу руководителю Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Александровичу Глебову взять это направление на особый контроль», — отметил мэр Сергей Шелест.
Все подготовительные мероприятия ориентировочно будут завершены к 1 сентября, чтобы обеспечить безопасность детей и их родителей.