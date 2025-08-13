В Иркутске продолжается строительство поликлиники № 15

Что касается теплоснабжения медучреждения, его подключат к тепловому лучу. Чтобы избежать нарушений температурного режима при строительных работах, нужно предусмотреть запасное оборудование. Поликлиника откроет свои двери для пациентов в первом квартале 2026 года.