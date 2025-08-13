В Иркутске продолжается строительство поликлиники № 15, которая находится на на пересечении улиц Баррикад и Напольная. Об этом КП-Иркутск сообщил депутат Законодательного собрания Иркутской области Алексей Распутин.
— Сейчас идут работы по отделке внутренних помещений, также монтируют инженерные коммуникации и преображают прилегающую территорию. Завершить строительство планируется до конца 2025 года, — рассказал Алексей Распутин.
Что касается теплоснабжения медучреждения, его подключат к тепловому лучу. Чтобы избежать нарушений температурного режима при строительных работах, нужно предусмотреть запасное оборудование. Поликлиника откроет свои двери для пациентов в первом квартале 2026 года.
