В Иркутске продолжается строительство поликлиники № 15

Работы планируют закончить до конца этого года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продолжается строительство поликлиники № 15, которая находится на на пересечении улиц Баррикад и Напольная. Об этом КП-Иркутск сообщил депутат Законодательного собрания Иркутской области Алексей Распутин.

— Сейчас идут работы по отделке внутренних помещений, также монтируют инженерные коммуникации и преображают прилегающую территорию. Завершить строительство планируется до конца 2025 года, — рассказал Алексей Распутин.

Что касается теплоснабжения медучреждения, его подключат к тепловому лучу. Чтобы избежать нарушений температурного режима при строительных работах, нужно предусмотреть запасное оборудование. Поликлиника откроет свои двери для пациентов в первом квартале 2026 года.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области ремонтируют дороги к спортивным учреждениям.