Житель Новосибирской области выиграл 5 млн в лотерею и исчез

Пресс-служба «Национальной лотереи» сообщила Atas.info, что один из жителей Новосибирской области стал обладателем значительного выигрыша, но пока не оформил его получение. Он вошел в число тринадцати победителей, разделивших главный приз лотереи «Большая 8» в июле. Общая сумма этого приза превысила 707 миллионов рублей.