Житель Новосибирской области выиграл 5 млн в лотерею и исчез

У победителя есть 180 дней с момента розыгрыша, чтобы предъявить документы и получить приз.
Пресс-служба «Национальной лотереи» сообщила Atas.info, что один из жителей Новосибирской области стал обладателем значительного выигрыша, но пока не оформил его получение. Он вошел в число тринадцати победителей, разделивших главный приз лотереи «Большая 8» в июле. Общая сумма этого приза превысила 707 миллионов рублей.
Выигрышный билет принес новосибирцу 5 миллионов рублей 20 июля 2025 года, но до настоящего времени он не заявил о своих правах на эти средства.
Представитель «Национальной лотереи» уточнил для Atas.info, что у счастливчика есть полгода (180 дней с даты проведения розыгрыша) для предоставления необходимых документов и получения выигрыша. На текущий момент выплата еще не была осуществлена.
Любопытно, что статистические данные показывают преобладание владельцев кошек среди лотерейных миллионеров. Согласно информации «Национальной лотереи», 77% крупных победителей содержат кошек, в то время как среди владельцев собак этот показатель составляет лишь 23%. Многие победители связывают свою удачу с появлением кота или кошки в их доме.