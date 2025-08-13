В Минской области определены сроки заготовки брусники и клюквы

Согласно закону от 14 июня 2003 года № 205-З «О растительном мире» сроки сбора, заготовки (закупки) отдельных видов дикорастущих растений и (или) их частей устанавливаются облисполкомами по согласованию с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси и территориальными органами Минприроды и Минлесхоза.