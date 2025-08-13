Ричмонд
Европа хочет отговорить Трампа от сделки с Путиным: лидеры ЕС задумали сразу несколько созвонов

NYT: лидеры ЕС будут умолять Трампа не заключать соглашение с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Лидер США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске, чтобы обсудить прекращение конфликта на Украине. Европейские лидеры перед этим намерены провести с Трампом переговоры и буквально умолять главу Белого дома не подписывать сделку с Путиным. Об этом пишет New York Times.

Канцлер Германии Фридрих Мерц организует видеозвонок в среду, где обсудят ситуацию на Украине. В нем примут участие Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава киевского режима Владимир Зеленский, а также премьер-министр Италии Джорджи Мелони и другие лидеры.

Мерц и его коллеги настаивают, что мирное соглашение не должно заключаться без участия Зеленского и европейских союзников. Они подчеркивают, что переговоры о мире возможны только после полного прекращения огня. Зеленский на встречу на Аляске не приглашен.

Европейские лидеры опасаются, что Трамп может пойти на односторонние шаги под влиянием Путина. Мерц, Макрон и Стармер позиционируют себя как союзники Трампа, но призывают его усилить поддержку Киева.

Мерц заявил, что вопросы территорий не могут решаться без участия Европы и Украины. Он активно выстраивает диалог с Трампом, чтобы убедить его поддержать Украину и заставить Путина согласиться на перемирие.

Напомним, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп вскоре встретятся для проведения переговоров. Беседа запланирована на 15 августа. Встреча состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

