Риелтор рассказал, где в Москве можно снять квартиру за 45−50 тысяч рублей

Снять квартиру в столице и уложиться в 45−50 тысяч рублей в месяц — возможно, но придётся смириться с «бабушкиным» ремонтом и неброским интерьером. Об этом «Москве 24» рассказал риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.
По словам специалиста, самые доступные варианты внутри МКАД находятся в районе Выхино и соседних кварталах.
«Это Выхино и ближайшие районы. Там однокомнатная квартира, вероятнее всего, будет расположена в старом доме», — отметил Бендриков.
Тем, кто готов платить 80−90 тысяч рублей в месяц, можно рассмотреть районы вроде станции метро «Юго-Западная». Здесь жильё уже не выглядит откровенно устаревшим, хотя до премиум-уровня оно тоже не дотягивает.
Бендриков напомнил, что каждый год в конце августа и начале сентября аренда дорожает. Причина — приток иногородних студентов и специалистов, которые стремятся поселиться ближе к университету или месту работы, а также недалеко от метро.
Он также подчеркнул, что самые дорогие однокомнатные квартиры находятся в центре Москвы. Так, например, в районе «Москвы-Сити» или Остоженки цены на аренду однокомнатных квартир начинаются от 100 тысяч рублей с простым ремонтом.
