Полковник КГБ Зайцев, руководивший задержаниями агентов США, скончался в 77 лет

— В системе госбезопасности Владимир Николаевич прослужил свыше двадцати лет, с 1972 года, став профессионалом высочайшего класса. Пресса окрестила его «грозой шпионов»… Будучи асом оперативной работы, являлся старшим группы, которая в середине 1980-х годов осуществила филигранный захват целого ряда шпионов и предателей, — говорится на сайте ассоциации.