В Омской области меняется порядок лицензирования торговли алкоголем

Основные нововведения коснутся размера государственной пошлины и порядка ее уплаты. Теперь плата будет взиматься за каждую торговую точку отдельно, а не за лицензию в целом. Для объектов, расположенных в сельских населенных пунктах, размер пошлины составит 20 000 рублей в год, для городских и других населенных пунктов — 65 000 рублей в год. Ранее организации платили фиксированную сумму в размере 65 000 рублей независимо от количества точек.