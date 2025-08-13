В Омской области меняется порядок лицензирования торговли алкоголем

Министерство промышленности и торговли Омской области информирует предпринимателей об изменениях в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, которые вступят в силу 2 сентября 2025 года. Как рассказали в ведомстве, новые правила предусматривают значительные изменения в порядке оплаты государственной пошлины и регулировании торговых точек.
Основные нововведения коснутся размера государственной пошлины и порядка ее уплаты. Теперь плата будет взиматься за каждую торговую точку отдельно, а не за лицензию в целом. Для объектов, расположенных в сельских населенных пунктах, размер пошлины составит 20 000 рублей в год, для городских и других населенных пунктов — 65 000 рублей в год. Ранее организации платили фиксированную сумму в размере 65 000 рублей независимо от количества точек.
Также изменится процедура переоформления лицензии: при расширении сети или добавлении новых торговых точек потребуется доплатить госпошлину за каждый новый объект. При этом ответственность за нарушения станет более адресной — аннулирование или приостановление лицензии будет применяться только к конкретной точке, где были выявлены нарушения, а не ко всей сети.
Цель изменений — создание равных условий для конкуренции и повышение прозрачности учета точек продажи алкоголя.
Министерство рекомендует предпринимателям, работающим в сфере производства алкогольной продукции, заранее изучить новые требования и подготовиться к переходу на обновлённые условия лицензирования.