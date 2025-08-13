Дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Об этом в среду, 13 августа, сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно данным СМИ, у Лебедева родилась дочка. Она появилась на свет 12 августа около 10 часов вечера в одном из лучших родильных домов столицы. Сам дизайнер также присутствовал на родах. Вес новорожденной составил 2050 граммов, а рост — 53 сантиметра.
Всего у дизайнера пять дочерей и шесть сыновей от шести разных женщин. Старшему сыну 24 года.
Последней женой Лебедева и по совместительству матерью шестерых их общих детей была дизайнер Алена Иванова, пара развелась в прошлом году. Впоследствии блогер заявлял, что больше не собирается жениться, но планирует завести еще минимум четырех детей, уточняется в публикации.
8 августа стало известно, что рэпер Тимати стал отцом — на свет появилась девочка по имени Эмма. Перерезание пуповины доверили бабушке девочки — маме артиста Симоне. По словам Юнусовой, она испытала невероятные эмоции от появления третьего внука, отметив, что у детей рэпера Алисы и Ратмира теперь есть младшая сестра.
Тимати известен романами с моделями. Психолог Адиля Бурова убеждена, что исполнитель не видит будущую супругу ни в одной из своих женщин. Она допустила, что место возлюбленной в его жизни может быть занято мамой.