Гигантский пепловый выброс на вулкане Ключевской достиг Петропавловска-Камчатского

Вулкан Ключевской продолжает фонтанировать мощными пепловыми выбросами.

Вулкан Ключевской продолжает фонтанировать мощными пепловыми выбросами. Ученые РАН зафиксировали очередной пепловый столб высотой до 12 километров, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Шлейф пепла распространился в южном направлении региона. На его пути находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского районов. Там не возможно выпадение незначительного количества пепла.

Предыдущий пепловый выброс на вулкане зарегистрировали высотой 7 тысяч метров. Код авиационной опасности у Ключевского за минувшую ночь с «Красного» сменился на «Оранжевый».

В настоящее время пеплопадов в населённых пунктах региона не зарегистрировано. Угроза для пяти городов региона миновала, передает КФ ФИЦ ЕГС РАН, основываясь на данные видеонаблюдений.

