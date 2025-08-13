Гигантский пепловый выброс на вулкане Ключевской достиг Петропавловска-Камчатского

Шлейф пепла распространился в южном направлении региона. На его пути находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского районов. Там не возможно выпадение незначительного количества пепла.
Предыдущий пепловый выброс на вулкане зарегистрировали высотой 7 тысяч метров. Код авиационной опасности у Ключевского за минувшую ночь с «Красного» сменился на «Оранжевый».
В настоящее время пеплопадов в населённых пунктах региона не зарегистрировано. Угроза для пяти городов региона миновала, передает КФ ФИЦ ЕГС РАН, основываясь на данные видеонаблюдений.
