Найдено возможное место захоронения покорителя Сибири атамана Ермака

Ермак Тимофеевич — русский казачий атаман, живший в XVI веке. Он вошел в историю как предводитель казачьего войска, начавшего завоевание Сибири для Русского государства. Поход Ермака, начатый в 1581 году, привел к разгрому Сибирского ханства и присоединению обширных территорий к России. Погиб в 1585 году, утонув в реке Вагай, спасаясь от преследования.