Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найдено возможное место захоронения покорителя Сибири атамана Ермака

В Тюменской области обнаружили вероятное место захоронения атамана Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири.

В Тюменской области обнаружили вероятное место захоронения атамана Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири. Об этом пишет ТАСС.

Первая масштабная экспедиция исследовала места, связанные с жизнью и сражениями Ермака, опираясь на летопись Семена Ремезова.

По словам атамана Курганского казачьего землячества Сергея Попова, экспедиция обнаружила три места, соответствующих описанию.

Данные летописи подтверждают и рассказы местных жителей, несмотря на то, что река, упомянутая в исторических источниках, уже высохла.

В сентябре казаки планируют вернуться на предполагаемое место захоронения вместе с археологами и провести обследование территории с использованием специального оборудования.

Ермак Тимофеевич — русский казачий атаман, живший в XVI веке. Он вошел в историю как предводитель казачьего войска, начавшего завоевание Сибири для Русского государства. Поход Ермака, начатый в 1581 году, привел к разгрому Сибирского ханства и присоединению обширных территорий к России. Погиб в 1585 году, утонув в реке Вагай, спасаясь от преследования.

Читайте также: «Тело пропавшего в 1959 году ученого нашли в Антарктиде».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.