Учителям рекомендовали следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениям

Учителей должно насторожить пренебрежительное отношение детей мигрантов к традиционным ценностям и деструктивное поведение.
Учителям российских школ необходимо будет отслеживать проявления склонности к правонарушениями среди детей мигрантов, а именно им нужно будет обращать внимание на высказывания школьников, их отношение к исторической памяти, традиционным ценностям России и государственной символике. Об этом говорится в новых методических рекомендациях, разработанных Минпросвещения совместно с Минобрнауки и МВД.
В рекомендациях представлен перечень критериев для выявления риска противоправного поведения среди детей мигрантов, а также профилактические меры с участием правоохранительных органов, социальных служб и общественных организаций. Среди предложенных инициатив — тематические классные часы по вопросам толерантности и вовлечение родителей мигрантов в школьное сообщество. Документ носит рекомендательный характер, и школы самостоятельно решают о его применении, передают «Ведомости».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСледком показал неутешительную статистику по преступлениям детей-мигрантов.
Педагогам предлагается обращать внимание на высказывания иностранных учеников, их отношение к исторической памяти, традиционным ценностям и государственной символике. В том числе, им нужно будет фиксировать случаи обсуждения политических, религиозных и социальных тем с признаками нетерпимости или радикализма, а также интерес к деструктивному интернет-контенту.
Ранее депутаты Госдумы и глава партии «Новые люди» предложили законодательно ограничить число детей мигрантов в одном классе, ссылаясь на сложности адаптации и влияние на качество образования. Кроме того, в России уже реализуются меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних мигрантов, включая передачу данных о зачислении в школы в МВД и взаимодействие с их семьями.