Учителям рекомендовали следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениям

Учителям российских школ необходимо будет отслеживать проявления склонности к правонарушениями среди детей мигрантов, а именно им нужно будет обращать внимание на высказывания школьников, их отношение к исторической памяти, традиционным ценностям России и государственной символике. Об этом говорится в новых методических рекомендациях, разработанных Минпросвещения совместно с Минобрнауки и МВД.