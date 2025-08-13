Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 августа в центре Ростова-на-Дону перестал работать мобильный интернет

Жители донской столицы снова пожаловались на отсутствие мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Утром 13 августа в центре Ростова-на-Дону снова временно отключили мобильный интернет, из-за чего пользователи гаджетов пока не могут загружать страницы и переписываться в мессенджерах.

Сложности с интернет-связью все еще сохраняются после 9 часов утра. Проводной интернет работает без сбоев.

Напомним, по данным властей, перебои с мобильным интернетом связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее поясняли, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.

К слову, прошедшей ночью в регионе воздушную атаку отразили в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, разрушений на месте происшествий не зафиксировали, пострадавших нет.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше