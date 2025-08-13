13 августа в центре Ростова-на-Дону перестал работать мобильный интернет

Утром 13 августа в центре Ростова-на-Дону снова временно отключили мобильный интернет, из-за чего пользователи гаджетов пока не могут загружать страницы и переписываться в мессенджерах.
Сложности с интернет-связью все еще сохраняются после 9 часов утра. Проводной интернет работает без сбоев.
Напомним, по данным властей, перебои с мобильным интернетом связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее поясняли, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.
К слову, прошедшей ночью в регионе воздушную атаку отразили в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, разрушений на месте происшествий не зафиксировали, пострадавших нет.
