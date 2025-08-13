Ричмонд
Мерц провел кризисное совещание с руководством ХДС: провалов в работе правительство нашлось сразу несколько

Bild: Мерц созвал срочное совещание по проблемам правящей коалиции.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц вечером 12 августа собрал срочное совещание с руководством Христианско-демократического союза (ХДС). Обсуждение затянулось до полуночи. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

На встрече присутствовали ключевые фигуры партии: министр образования Карин Прин, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Политики анализировали последние промахи в работе партии.

Главными темами стали решение Мерца приостановить поставки оружия Израилю, невыполненное обещание снизить налог на электроэнергию и проблемы с выбором кандидатов в судьи Федерального конституционного суда.

Решение о прекращении военной помощи Израилю вызвало недовольство внутри ХДС. Мерц объяснил, что остановка поставок связана с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа и планами Израиля расширить там военные действия. Он также отметил, что действия Израиля затрудняют достижение целей по разоружению ХАМАС. При этом Франция и Великобритания, партнеры Германии по «евротройке», заявили о возможном признании Палестины.

