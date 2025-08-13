Ричмонд
За ущерб острову Поджабный хотят взыскать 400 000 рублей

Это одно из любимых мест отдыха жителей областной столицы, тем более, что на острове есть пристань Проран.

Природоохранная прокуратура и Росрыболовство требуют с бывшего председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, а также еще с ряда лиц и компаний возместить ущерб экологии на 400 тысяч рублей.

Иск поступил в Самарский областной суд, заседание назначено на август, — сообщает издание «Коммерсант».

Конфликт разгорелся вокруг острова Поджабный в Саратовском водохранилище. По данным следствия, Ефанов и другие ответчики (включая экс-главу Жигулевска Александра Курылина) незаконно засыпали песком 15 тыс. кв.м прибрежной зоны, нарушив экосистему водоема. Участки формально предназначались для садоводства.

Поджабный остров — это живописный уголок, расположенный на Волге, в юго-восточной части Самарской Луки, напротив города Самары. Остров разделён протоками на несколько частей и насчитывает 12 озёр. Поджабный остров славится своими грибами и рыбалкой.

Судью Ефанова, в адрес которого подан иск, в 2023 году его отстранили с поста главы кассационного суда после проверки инициированной Александром Хинштейном.

Ранее из незаконного владения частной компании были изъяты 40 га земли на острове, пишет ГТРК-Самара.

