Подразделение Sony прекратило деятельность в РФ

Компания хотела провести процедуру самоликвидации ещё в 2 года назад.

Источник: Аргументы и факты

Российское подразделение Sony Mobile Communications — «Сони мобайл коммюникейшнз рус» официально прекратило свою работу. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Отмечается, что компания пыталась провести процедуру самоликвидации ещё в декабре 2023 года, однако тогда в этом было отказано. Окончательной датой прекращения деятельности указано 11 августа текущего года.

Sony Mobile Communications специализируется на производстве портативной электроники и является дочерней структурой японской корпорации Sony.

Напомним, что в 2022 году Sony приостановила работу PlayStation Store в России, а также прекратила поставки игровых консолей и игр на территорию страны. При этом основное российское юридическое лицо компании — «Сони электроникс» остаётся действующим.

В апреле сообщалось, что Sony полностью прекратила продажи игровой консоли PlayStation 4.