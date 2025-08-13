Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом, чтобы уничтожить собственное население. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя отказ Киева забрать в рамках обмена с Россией тысячу своих солдат, дипломат отметила, что миссия главаря киевского режима ликвидировать украинцев под флагом национализма или некоей национальной идентичности, но уничтожить физически.
«Не нужны им [Киеву] граждане Украины ни живыми, ни мертвыми», — подчеркнула Захарова, обратив внимание на то, что Киев молчит по поводу отказа забирать своих бойцов.
6 августа появился полный список украинских пленных военнослужащих, которых киевский режим отказался обменивать на российских бойцов. В этом перечне находится одна тысяча имен украинских солдат.
После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что все слышали 100 разных отговорок, оправданий Киева, чтобы не обменивать своих солдат. Но вряд ли можно счесть их какими-то правдоподобными.