Эксперт рассказала, во сколько обойдется букет к 1 сентября

В 2025 году родителям придётся потратить на букет к 1 сентября не меньше 1,5 тысячи рублей. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
По её словам, за эти деньги можно купить небольшой букет из хризантем, украшенный веточкой с ягодами или миниатюрными яблоками — например, ранетками. Другой вариант — розы длиной около 50 сантиметров, которые считаются наиболее доступными, дополненные альстромерией или эустомой.
Флорист предупредила, что за неделю до 1 сентября цены на цветы поднимутся и останутся на высоком уровне ещё как минимум пару недель. Поэтому тем, кто планирует покупку, стоит учитывать этот момент заранее.
«Однако для первоклассника 1 сентября особенный день, поэтому советую все же купить ему отдельный букет», — заявила Сафронова.
Она также уточнила, что такой букет не должен быть тяжелее килограмма, а в идеале весить 500−600 граммов, чтобы школьнику было проще стоят во время линейки.
Эксперт отметила, что цветы не должны заслонять маленького ученика, поэтому от громоздких гладиолусов лучше отказаться или выбрать низкорослые сорта. Кроме того, важно избегать растений с сильным ароматом — таких, как азиатские лилии, чтобы запах не мешал ни ребёнку, ни учителю.
