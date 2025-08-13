Эксперт рассказала, во сколько обойдется букет к 1 сентября

По её словам, за эти деньги можно купить небольшой букет из хризантем, украшенный веточкой с ягодами или миниатюрными яблоками — например, ранетками. Другой вариант — розы длиной около 50 сантиметров, которые считаются наиболее доступными, дополненные альстромерией или эустомой.