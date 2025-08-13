В Ирбите открыли знаменитую ярмарку и новый «Кванториум»

Также в Ирбите презентовали новый детский технопарк «Кванториум». Такие центры способствуют развитию технической мысли у детей и готовят технологический рывок России, отметил глава региона.
50 тысяч гостей.
С 8 по 10 августа прошла одна из старейших ярмарок России — Ирбитская. Ее гостями стали около 50 тысяч человек, из разных регионов и даже из-за рубежа.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в видеообращении к гостям и участникам XXIII Межрегиональной выставки «Ирбитская ярмарка» отметил, что это не просто торговая площадка. Ярмарка — центр притяжения талантливых людей, творческих коллективов, ремесленников, мастеров народных промыслов, место встречи старых и новых друзей.
«Ирбитская ярмарка дает возможность почувствовать наш национальный колорит, ощутить единство и проникнуться красотой и величием культурного и духовного наследия Урала и всей России, поэтому здесь всегда царит особая атмосфера и каждый находит занятие по вкусу, — сказал Денис Паслер. — Сюда приезжают, чтобы отдохнуть душой и сердцем, получить заряд бодрости, сил и хорошего настроения. Мы ценим ярмарку за ее вклад в рост благополучия Свердловской области и, конечно, Ирбита, который готовится отметить свое четырехсотлетие».
Глава региона отметил, что ярмарка ежегодно запускает эстафету добрых дел, способствует развитию экономики и социальной сферы, раскрытию культурного и туристического потенциала, помогает благоустраивать Ирбит.
На ярмарке представили работы мастеров народных промыслов и ремесел, предметы быта, деликатесы и уральскую кухню. Прошли фестиваль народных промыслов и ремесел «Город мастеров» и ландшафтный театральный фестиваль «Ирбея», с культурой и традициями России и других стран знакомил проект «Чайный квартал». Главными артистами музыкальной программы стали Burito и Uma2rman.
Ярмарку в Ирбите проводили с 1643 года. Затем традиция прервалась, а возобновилась уже в современной России. Сегодня благодаря этому проекту формируются экономический и туристический бренды города, сохраняется его культурное наследие.
Новое поколение инженеров.
В Ирбите открылся 14-й в регионе детский технопарк «Кванториум». По словам Дениса Паслера, такие центры допобразования способствуют развитию технической мысли у детей, тяге юных умов к науке.
«Перед началом учебного года у юных ирбитчан появилось новое место притяжения — технопарк “Кванториум”. Ребята с 11 лет будут обучаться в современных лабораториях по перспективным направлениям, — сообщил Денис Паслер. — Это не просто обучение, это формирование нового поколения инженеров, изобретателей и ученых, готовых разрабатывать собственные технологии и внедрять инновационные решения. “Кванториумы” становятся серьезной подготовительной базой для того, чтобы страна совершила технологический рывок».
«Кванториум» занял три уровня здания, оснащен лабораториями, зонами для обучения и отдыха, лекторием, комнатой питания, гардеробом и административными помещениями. Доступ к высокотехнологичному оборудованию ежегодно будут иметь 600 детей и подростков. Они смогут реализовывать самые смелые идеи: от виртуальной реальности до проектирования умных ферм. «Кванториум» работает по восьми направлениям: IT, нано, хайтек, дизайн, агро, авто, VR/AR, медиа.
Новую точку притяжения детей в Ирбите посетила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Также она ознакомилась со спортплощадкой школы № 9, которую оборудуют по поручению президента России Владимира Путина. Здесь уже уложено резиновое покрытие беговой дорожки, планируется посеять газон и нанести разметки для баскетбола и волейбола.
На 83% построен детсад на 270 мест в Комсомольском микрорайоне. Создана система отопления, проведена облицовка плиткой в кухне, прачечной и туалетах, покрашены потолки, идет отделка стен на 1, 2 и 3 этажах, устанавливается вентиляция.
В старейшем на Урале Ирбитском драмтеатре идет третий этап реставрации. Уже демонтировали оборудование и инженерные сети, ремонтируют оркестровую яму, балкон и колонны, фасад. Рабочие занимаются крыльцом и антресолями, реставрируют люстры и галереи надсценического пространства.