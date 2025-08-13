В Ирбите открыли знаменитую ярмарку и новый «Кванториум»

«Ирбитская ярмарка дает возможность почувствовать наш национальный колорит, ощутить единство и проникнуться красотой и величием культурного и духовного наследия Урала и всей России, поэтому здесь всегда царит особая атмосфера и каждый находит занятие по вкусу, — сказал Денис Паслер. — Сюда приезжают, чтобы отдохнуть душой и сердцем, получить заряд бодрости, сил и хорошего настроения. Мы ценим ярмарку за ее вклад в рост благополучия Свердловской области и, конечно, Ирбита, который готовится отметить свое четырехсотлетие».