В Казахстане в июле 2025 года число авиапассажиров побило рекорд

В июле 2025 года работающие в Казахстана авиакомпании обслужили 1,7 млн человек -на 12,9% больше, чем в июле 2024-го. Актуальное значение — самое высокое для любого месяца по крайней мере с начала 2007 года.
Вместе с числом пассажиров на максимуме для любого месяца за эти годы оказался и пассажирооборот — показатель, который учитывает еще и расстояние перевозки, добавили в бюро.
Он в июле превысил 3,4 млрд пассажиро-километров, что на 6,9% больше, чем в тот же месяц годом ранее.
Общее число пассажиров с начала года, как и пассажирооборот, тоже на максимуме для периода: более 8,9 млн человек и 17,6 млрд пассажиро-километров за январь-июль, с ростом (год к году) на 7,3% и 8,9% соответственно, дополнили в ведомстве.
Строительство нового аэропорта обсудил премьер Бектенов с инвесторами.
Кроме того, выросли и доходы от перевозки пассажиров — в июле они составили 113 млрд тенге ($208,4 млн), что даже с учетом роста цен на 15,6% больше, чем годом ранее.
Результат за семь месяцев — 500 млрд тенге ($922 млн), но тут годовая динамика уже слабее: всего +0,9% с поправкой на изменение цен.