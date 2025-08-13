Ричмонд
Всего один лесной пожар потушили в Иркутской области за сутки

Он произошел в Черемховском районе на площади 0,7 гектара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За сутки в лесах Иркутской области произошел только один пожар. Его зафиксировали в Черемховском районе на площади 0,7 гектара. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, его потушили 13 сотрудников лесопожарных формирований. Им понадобилось три единицы техники.

— Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем местными жителями. Для контроля за обстановкой в лесах, два борта Ан-2 и три самолета наблюдали с высоты почти 35 часов, — уточнили в правительстве.

На утро среды активных пожаров в лесах не наблюдается. Сегодня на земле работают 79 патрульных групп, состоящих из 180 человек. Наблюдение также обеспечивают воздушные судна.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в регионе проходит патриотическая акция «От Победы к Победе».