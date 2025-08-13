Всего один лесной пожар потушили в Иркутской области за сутки

За сутки в лесах Иркутской области произошел только один пожар. Его зафиксировали в Черемховском районе на площади 0,7 гектара. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, его потушили 13 сотрудников лесопожарных формирований. Им понадобилось три единицы техники.