Создан материал, поглощающий токсичные летучие загрязнители

Второй тип полимеров содержит медь и называется HKUST. Синтез его наночастиц на ткани позволяет получать материал с защитой от вирусов и бактерий, перспективный для использования в медицине, например, для изготовления масок и одежды с высокой степенью защиты от патогенов. «Помимо этого, мы опробовали железосодержащий металлоорганический координационный полимер MIL-100 (Fe). Такой материал обладает не только сорбционными свойствами, но и фотокаталитическими, и может быть использован для очистки воды, например, от фенола», — сказал Мамонтов.