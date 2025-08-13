Умер Владимир Зайцев, полковник, руководивший задержаниями крупных агентов США

Умер Владимир Зайцев, полковник КГБ СССР , известный своим руководством операциями по задержанию крупных агентов США. Об этом сообщили ветераны спецподразделения «Альфа».
«На 78-м году жизни скончался выдающийся полковник КГБ СССР Владимир Николаевич Зайцев», — говорится в тексте сообщения коллектива спецподразделения «Альфа».
Владимир Зайцев посвятил более 20 лет, начиная с 1972 года, службе в органах госбезопасности. За мастерство в проведение операций по выявлению и задержанию американских агентов журналисты окрестили его «грозой шпионов».
Полковник участвовал в знаковых операциях по освобождению заложников, включая миссию в Тбилиси в 1983 году. За свои заслуги он был удостоен орденов Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество».
Накануне, 10 августа 2025 года Москва простилась с генерал-полковником Николаем Голушко. Он был последним председателем КГБ Украины и одним из основателей современной российской системы безопасности.