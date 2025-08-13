Ричмонд
Трамп может кинуть Европу и Украину: лидеры ЕС боятся сделки США с Россией

Reuters: Трамп может стремиться к соглашению напрямую с Путиным, минуя Киев и ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп может попытаться заключить соглашение с российским лидером Владимиром Путиным, обойдя Украину и страны Европы, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник, осведомлённый о переговорах в США. Источник отметил, что такой шаг может осложнить отношения с Киевом и Евросоюзом.

Шесть высокопоставленных европейских чиновников сообщили, что подобная сделка якобы угрожает интересам Европы и безопасности Украины. Они подчеркнули, что для предотвращения этого Европа должна сохранять единство. Чиновники заявили, что сейчас активно работают с американскими коллегами, чтобы избежать нежелательного соглашения и поддерживать координацию внутри ЕС.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что предстоящий саммит станет для Трампа возможностью изучить, какие шаги нужны для достижения договоренностей.

Ранее KP.RU писал, что европейские лидеры планируют провести переговоры с Трампом. Они намерены убедить его не подписывать соглашение с Путиным, которое может навредить интересам Европы.

