В Кировской области пресекли теракт на Транссибе

Силовики задержали агента украинских спецслужб в Кировской области. Злоумышленник пытался поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. Как отмечают в ведомстве, задержанный был остановлен при попытке уехать в Москву. Там он должен был заключить контракт с Минобороны России.