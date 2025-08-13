В Узбекистане хотят упростить взыскание долгов за коммунальные услуги: но как именно это будет работать — пока неясно

Под упрощённый порядок попадут:
- задолженности по коммунальным услугам.
- обязательные взносы и платежи собственников многоквартирных домов.
- долги граждан на сумму, не превышающую пятикратного размера базовой расчётной величины (примерно до 2 млн сумов при текущем БРВ).
Как это работает сейчас
В обычной упрощённой процедуре взыскание происходит дистанционно — через банки и информационные системы: деньги списываются со счетов и банковских карт должника. При этом есть ограничения — с зарплаты, пенсии или стипендии можно удержать не более одного минимального размера оплаты труда (сейчас 1,2 млн сумов). Должнику отправляют уведомление, и у него есть 5 рабочих дней, чтобы добровольно оплатить долг или обратится с жалобой на вынесенное решение. Если этого не происходит, начинается принудительное списание.
Что изменили
В принятом законопроекте указано, что при взыскании долгов за коммуналку и квартплату в упрощённом порядке не будут списывать средства с банковских счетов физического лица-должника. Но здесь возникает вопрос — ведь пластиковые карты, по сути, и есть банковские счета. Откуда тогда будут удерживать деньги? Пока ответа нет.
Закон ещё должен пройти одобрение Сената и получить подпись президента. Есть надежда, что за это время власти пояснят, как именно будет работать новый механизм, чтобы избежать правовой неопределённости.
Особенно остро стоит вопрос контроля и уведомлений. Будет ли у гражданина возможность вовремя получить сообщение о намерении списать деньги? Сможет ли он оперативно оспорить решение, если долг начислен незаконно или с ошибками?
Некоторые эксперты уже опасаются, что нововведение может стать «золотым дном» для управляющих компаний, которые плохо работают, не заключают договоры с жильцами, но при этом захотят массово взыскивать «долги». Если механизм не будет прозрачным, такие ситуации могут стать реальностью.
Пока остаётся ждать официальных разъяснений — как для коммунальщиков, так и для самих граждан. Одно ясно: тема затронет миллионы жителей страны, и ошибки в её реализации могут ударить по самым обычным людям.