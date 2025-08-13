В Узбекистане хотят упростить взыскание долгов за коммунальные услуги: но как именно это будет работать — пока неясно

В обычной упрощённой процедуре взыскание происходит дистанционно — через банки и информационные системы: деньги списываются со счетов и банковских карт должника. При этом есть ограничения — с зарплаты, пенсии или стипендии можно удержать не более одного минимального размера оплаты труда (сейчас 1,2 млн сумов). Должнику отправляют уведомление, и у него есть 5 рабочих дней, чтобы добровольно оплатить долг или обратится с жалобой на вынесенное решение. Если этого не происходит, начинается принудительное списание.