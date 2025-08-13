Жительницу Новосибирска признали виновной в мошенничестве с «инвестициями»

Сибирячка выманила у знакомых почти 5 млн рублей, обещая увеличить эти деньги и вернуть больше. Однако, возвращать купюры им не собиралась.
Суд установил, что с июня 2023 по апрель 2024 года Стрижак под видом инвестиций получила от знакомых 4,876 млн рублей. Обещая 20−25% годовых, она выплачивала проценты за счет новых вкладов, не ведя реальной инвестиционной деятельности. Не имея возможности вернуть средства, Стрижак была осуждена на 2,5 года колонии общего режима по статье «мошенничество».
Подобные схемы, построенные на обмане и обещаниях легкого заработка, к сожалению, не редкость. В данном случае, как и во многих других, жертвами становились люди, доверившиеся знакомой и ее заманчивым предложениям. Отсутствие прозрачности в деятельности, обещание нереалистично высоких процентов и использование денег одних вкладчиков для выплат другим — классические признаки финансовой пирамиды.
В итоге, вместо обещанной прибыли, пострадавшие остались без своих сбережений, а виновница понесла заслуженное наказание.