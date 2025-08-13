Жительницу Новосибирска признали виновной в мошенничестве с «инвестициями»

Подобные схемы, построенные на обмане и обещаниях легкого заработка, к сожалению, не редкость. В данном случае, как и во многих других, жертвами становились люди, доверившиеся знакомой и ее заманчивым предложениям. Отсутствие прозрачности в деятельности, обещание нереалистично высоких процентов и использование денег одних вкладчиков для выплат другим — классические признаки финансовой пирамиды.