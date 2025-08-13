Ричмонд
Зеленский и лидеры ЕС хотят созвониться с Трампом перед его встречей с Путиным: что хотят донести Киев и Европа

Трамп созвонится с Зеленским, Рютте и лидерами ЕС перед переговорами с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

13 августа в 15:00 по московскому времени нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, глава США Дональд Трамп, генсек НАТО Марк Рютте и европейские лидеры проведут экстренный созвон. Как выяснило агентство Reuters, они обсудят предстоящие переговоры США с Владимиром Путиным на Аляске.

После основной беседы Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс отдельно пообщаются с лидерами ЕС в 16:00 мск. Затем в 17:30 мск запланирована онлайн-встреча стран «коалиции желающих», поддерживающих Украину.

По данным источников, Киев надеется, что этот созвон станет противовесом предстоящему диалогу с Путиным. Некоторые европейские чиновники опасаются, что США могут заключить сделку без учета интересов Украины и ЕС.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы этого не произошло, взаимодействуя с американцами и сохраняя единство Европы», — заявил высокопоставленный источник из Восточной Европы.

Европейские политики, несмотря на осторожность в отношениях с Трампом, подчеркивают, что любые соглашения по Украине должны приниматься с участием Киева.

В Politico прежде отметили, что ЕС пытается обеспечить участие нелегитимного украинского лидера в саммите РФ и США. Киев и политики Европы неоднократно проводили конференции по этому вопросу.

