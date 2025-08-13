Попался на COVID: насильник инсценировал свою смерть и бежал за границу

По информации Associated Press, 38-летний Росси был арестован в Шотландии в 2021 году — через год после того, как стало известно о его смерти, — когда его опознали в больнице Глазго во время лечения от COVID-19. Он проиграл апелляцию на экстрадицию, заявив, что он был ирландским сиротой по имени Артур Найт, который никогда не ступал на американскую землю и был подставлен.