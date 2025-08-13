Попался на COVID: насильник инсценировал свою смерть и бежал за границу

В американском штате Юта начинается судебный процесс над мужчиной, обвиняемым в инсценировке своей смерти, чтобы избежать обвинений в изнасиловании. Мужчина, обвиняемый в инсценировке своей смерти и бегстве в Великобританию, чтобы избежать обвинений в изнасиловании, предстал перед предполагаемой жертвой в суде в понедельник, когда в Юте начался суд присяжных.
Мужчина, известный в США как Николас Росси, настоящее имя которого Николас Алахвердян, обвиняется в сексуальном насилии над двумя женщинами в штате Юта в 2008 году. Он не признал себя виновным в предъявленных обвинениях, отмечает Associated Press. Прокуроры рассматривают эти дела по отдельности, причем первое заседание проходит в округе Солт-Лейк.
По информации Associated Press, 38-летний Росси был арестован в Шотландии в 2021 году — через год после того, как стало известно о его смерти, — когда его опознали в больнице Глазго во время лечения от COVID-19. Он проиграл апелляцию на экстрадицию, заявив, что он был ирландским сиротой по имени Артур Найт, который никогда не ступал на американскую землю и был подставлен.
Прокуроры утверждают, что они выявили по меньшей мере дюжину псевдонимов, которые Росси использовал на протяжении многих лет, чтобы избежать поимки.
Росси появился в суде в инвалидном кресле, в костюме с галстуком и с кислородным баллоном. Предполагаемая жертва опознала его со свидетельской трибуны, сказав, что он «немного тяжелее, немного старше», но в целом выглядит так же.
Окружной судья Барри Лоуренс помог присяжным прояснить некоторые тонкости дела, объяснив, что разные люди могут называть Росси по-разному. Защита и обвинение согласились с фактом, что Росси находился в штате Юта в 2008 году и в том году у него были отношения с женщиной, которая давала показания.
Прокуроры нарисовали картину умного мужчины, который использовал свое обаяние, чтобы воспользоваться уязвимостью молодой женщины. Он изнасиловал ее, когда она воспротивилась его попыткам контролировать ее, заявил заместитель окружного прокурора округа Солт-Лейк Брэндон Симмонс.
Женщина, имя которой судья попросил не называть публично, рассказала о бурных отношениях с Росси, которые начались в ноябре 2008 года, когда она восстанавливалась после черепно-мозговой травмы. Они начали встречаться после того, как она откликнулась на личное объявление Росси, размещенное в интернете, и были помолвлены примерно через две недели.
Женщина рассказала, что ее попросили оплатить их свидания, оплатить аренду квартиры Росси, чтобы его не выселили из квартиры, и взять в долг, чтобы купить им обручальные кольца.
«Тогда я была немного более робким человеком, и поэтому мне было труднее постоять за себя», — сказала она.
После их помолвки отношения быстро испортились, и Росси «стал контролировать себя и говорить мне гадости», — свидетельствовала она. Пара поссорилась, в ходе которой Росси ударил по ее машине и своим телом не дал ей выехать с парковки. В конце концов она впустила его в дом и отвезла домой, но сказала, что не планирует продолжать отношения.
Бедолага согласилась зайти к нему домой, чтобы поговорить, но вместо этого он толкнул ее на кровать, прижал к себе и «заставил меня заняться с ним сексом», — свидетельствовала она. Женщина рассказала, что лежала неподвижно, парализованная страхом.
По ее словам, пренебрежительные комментарии родителей убедили ее тогда не обращаться в полицию. Однако она попыталась подать на Росси в суд по мелким искам из-за обручальных колец, но отказалась от иска.
Адвокаты Росси пытались убедить присяжных, что предполагаемая жертва годами копила обиду после того, как Росси заставил ее платить по счетам за все в их месячных отношениях, и обвинила его в изнасиловании, чтобы отомстить ему десять лет спустя, когда увидела его в новостях.
В сентябре Росси также предстанет перед судом по другому обвинению в изнасиловании в округе Юта, отмечает Associated Press.
Росси рос в приемных семьях в Род-Айленде и вернулся в штат, прежде чем, предположительно, инсценировал свою смерть. В некрологе, опубликованном в Интернете, утверждается, что он умер 29 февраля 2020 года от поздней стадии неходжкинской лимфомы. Полиция штата, а также бывший адвокат Росси и бывшая приемная семья усомнились в том, что он мертв. Год спустя сотрудники больницы в Шотландии узнали его татуировки из уведомления Интерпола и предупредили власти. В январе 2024 года он был экстрадирован в Юту.
«Это дело похоже на старую головоломку из благотворительного магазина, — сказал Маккензи Поттер, один из адвокатов Росси. — Этому делу 13 лет, не все части на месте, некоторые части из другого пазла. И когда вы начнете просматривать все, вы не получите полной картины».
Прокуроры дали отпор, заявив, что если каких-то «кусочков головоломки» не хватает, то это потому, что адвокаты Росси боролись за то, чтобы некоторые доказательства были отклонены.