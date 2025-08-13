L'Equipe: Матвей Сафонов хочет бороться за место основного вратаря в «ПСЖ»

Кроме того, давлению также подвергся Сафонов. Российский футболист заявил, что покинет клуб, если его попросят уйти из «Пари Сен-Жермен». Кроме того, для этого решения требуется, чтобы другая крупная европейская команда пригласила Сафонова играть в качестве основного голкипера.