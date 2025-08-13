L'Equipe: Матвей Сафонов хочет бороться за место основного вратаря в «ПСЖ»

Футболист сборной России и клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов планирует бороться за место основного вратаря в этой французской команде, написала спортивная газета L Equipe.
Ранее ПСЖ подписал контракт с 23-летним Люком Шевалье, которого теперь рассматривают на место главного голкипера. При этом Джанлуиджи Доннарумма, который прежде защищал ворота «Пари Сен-Жермен», объявил, что уходит из клуба.
В публикации отмечается, что на решение итальянского вратаря могло повлиять давление, которое на него оказывало руководство команды. Так, Доннарумма не был включён в заявку на матч Суперкубка Европы. Игра, в которой «ПСЖ» встретится с английским «Тоттенхэмом», состоится 13 августа.
Кроме того, давлению также подвергся Сафонов. Российский футболист заявил, что покинет клуб, если его попросят уйти из «Пари Сен-Жермен». Кроме того, для этого решения требуется, чтобы другая крупная европейская команда пригласила Сафонова играть в качестве основного голкипера.
В статье также отмечается, что сейчас вратарь считает, что его добровольный уход из «ПСЖ» будет «проявлением слабости».
Напомним, 2 августа журналист Ягиз Сабунчоглу сообщил, что «Пари Сен-Жермен» сделал предложение турецкому клубу «Галатасараю» о приобретении Матвея Сафонова. В свою очередь команда из Турции выразила готовность рассмотреть вариант с покупкой Сафонова, если ей не удастся подписать контракт с бразильским голкипером Эдерсоном.