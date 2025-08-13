Генетическое тестирование намекнуло на происхождение загадочных «инопланетных» мумий

Находка, сделанная в Перу, привлекает ученых и сторонников теории заговора с 2015 года, когда могильщик обнаружил мумифицированные тела в пещере. Эти необычные останки, примечательные тем, что у них три пальца на руках и ногах, вызвали множество слухов. Некоторые утверждают, что это инопланетяне, другие настаивают, что мумии представляют неизвестный человеческий вид, в то время как многие ученые пришли к выводу, что это тщательно продуманная мистификация. Сегодня около двух десятков этих тел проходят научную экспертизу.
Исследователи утверждают, что у мумий сохранились ткани, мышцы и органы. Примечательно, что одна из находок на момент смерти была беременна, пишет Daily Mail.
Джесси Мичелс, ведущий подкаста American Alchemy, недавно побывал на месте изучения и поделился своими находками с Daily Mail, опровергнув идею о том, что они являются «инопланетянами».
«Я не нашел никаких доказательств того, что они не с Земли», — сказал он, предположив, что мумии могут представлять собой ранее неизвестный подземный вид.
Мичелс также отметил, что эксперт по биоинформатике проанализировал общедоступную ДНК и выявил мутацию гена, связанную с врожденным заболеванием, которое вызывает деформацию пальцев у людей. Это предлагает возможное естественное объяснение необычной анатомии этих существ.
Специалист по биоинформатике Алена Харди объяснила, что изначально она стремилась «опровергнуть гипотезу» о том, что генетическая мутация может вызывать такие аномалии пальцев.
«Я нашла список из 50 генов, участвующих в этом процессе, — рассказывает Харди. — В одном из этих генов, называемом Gli3, есть мутация, которая связана с полидактилией».
Полидактилия, то есть наличие дополнительных пальцев, ранее выявлялась в археологических находках в Перу, что позволяет предположить, что она существовала в древних цивилизациях, отмечает Daily Mail.
Генетический анализ показал, что образцы ДНК из мумий в основном соответствуют генетическим профилям человека, несмотря на некоторые загрязнения и технические трудности, характерные для исследований древней ДНК.
Научная группа использовала передовые методы извлечения древней ДНК, чтобы тщательно выделить генетический материал из костных и мышечных тканей мумий. Затем исследователи применили инструменты секвенирования генома и биоинформатики для реконструкции генетических профилей и выявления мутаций.
Из-за деградации и фрагментарности, характерных для древних образцов, команда сравнила результаты с известными наземными организмами и ДНК окружающей среды, чтобы отличить подлинные древние последовательности от шума.
Хотя некоторые фрагменты ДНК не удалось идентифицировать сразу, дальнейшая обработка показала, что они, скорее всего, принадлежат известным наземным организмам или имеют проблемы с качеством образцов.
Проанализированные образцы включали костную и мышечную ткань мумии, известной как «Виктория», безголового гуманоида, что подтверждает человеческое происхождение ДНК.
Мичелс рассказал о племени на севере Зимбабве, где существует врожденное заболевание, называемое эктродактилией, или «синдромом страусиной стопы». Это заболевание приводит к отсутствию одного или нескольких центральных пальцев, что приводит к образованию расщелины или V-образной щели на кисти или стопе, поясняет Daily Mail.
«Эти мутации становятся адаптивными в определенных условиях и сохраняются с течением времени», — сказал Мичелс в своем документальном фильме. «Так что это может быть именно так, что было бы замечательно само по себе».
Хотя полидактилия не совпадает с трехпалостью мумий, эктродактилия больше подходит, пишет Daily Mail.
Хосе Зейс, начальник медицинского отдела военно-морского флота Мексики и участник команды, изучавшей мумии, обнаружил, что более крупные тела содержат 70 процентов известной ДНК, в то время как остальная часть совершенно иная.
Доктор Дэвид Руис Вела, ведущий эксперт, исследующий останки, предположил, что мумии могли быть гибридами.
Он предположил, что «Мария», как прозвали один из образцов, обладает смешанными чертами, возникшими в результате естественной миграции и скрещиваний между различными видами приматов или человека в Азии и Африке, охватывающих широкий период времени от 250 000 до 2500 лет назад.
Чтобы выяснить происхождение мумий, Мичелс планирует привлечь американскую компанию Colossal Biosciences, занимающуюся биотехнологиями и генной инженерией, для проведения более глубокого анализа ДНК.
Недавно эта компания попала в заголовки газет благодаря усилиям по спасению страшного волка от вымирания с помощью генной инженерии, напоминает Daily Mail.
«Им нужно разрешение правительства Перу», — сказал Мичелс. — Если правительство не разрешает ведущей американской биотехнологической компании использовать свои запатентованные методы тестирования древних ДНК на этих мумиях, то я не знаю, что еще вам нужно, чтобы понять их позицию по этому вопросу.
Впервые мумии привлекли международное внимание в 2022 году, когда журналист Джейми Мауссан продемонстрировал несколько крошечных существ в Конгрессе Мексики, заявив об их подлинности. На последующем заседании группа врачей поддержала утверждение о том, что тела когда-то были живыми организмами. Сообщается, что некоторые эксперты изучали пять похожих образцов в течение более четырех лет.
Однако в 2023 году мумии были объявлены мистификацией после того, как другой журналист был найден с двумя маленькими «мумиями», которые оказались куклами. Мануэль Касерес, вдохновленный мумиями, изготовил деревянные фигурки для продажи туристам. Они были конфискованы в аэропорту Лимы и отправлены на лабораторный анализ.
Судебный археолог-криминалист Флавио Эстрада, возглавлявший расследование, заявил, что утверждения о том, что образцы принадлежат инопланетянам, «абсолютно ложны».
«Вывод прост: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты, склеенных современными синтетическими клеями, — сказал Эстрада, аргументируя свою точку зрения. — Следовательно, они не были собраны в доиспанские времена. Они не инопланетяне, они не инопланетянки».