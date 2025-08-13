Генетическое тестирование намекнуло на происхождение загадочных «инопланетных» мумий

Находка, сделанная в Перу, привлекает ученых и сторонников теории заговора с 2015 года, когда могильщик обнаружил мумифицированные тела в пещере. Эти необычные останки, примечательные тем, что у них три пальца на руках и ногах, вызвали множество слухов. Некоторые утверждают, что это инопланетяне, другие настаивают, что мумии представляют неизвестный человеческий вид, в то время как многие ученые пришли к выводу, что это тщательно продуманная мистификация. Сегодня около двух десятков этих тел проходят научную экспертизу.