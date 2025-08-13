Ричмонд
Россиянам рассказали, чем чревато купание в августе

Купание в августе сопряжено с высоким риском заражения стафилококком, кишечной палочкой и другими инфекциями, утверждает Telegram-канал SHOT.

Издание рассказало, что в августе многократно возрастают риски инфекций желудочно-кишечного тракта, глаз, ушей и кожи.

Размножению бактерий и водорослей способствует цветение воды.

Также возрастает риск переохлаждения и судорог.

