Россиянам рассказали, чем чревато купание в августе

Купание в августе сопряжено с высоким риском заражения стафилококком, кишечной палочкой и другими инфекциями, утверждает Telegram-канал SHOT.
Издание рассказало, что в августе многократно возрастают риски инфекций желудочно-кишечного тракта, глаз, ушей и кожи.
Размножению бактерий и водорослей способствует цветение воды.
Также возрастает риск переохлаждения и судорог.
