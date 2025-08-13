Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске расторгли фиктивный брак местной жительницы с украинцем, который хотел получить российское гражданство

Падунский районный суд расторг брак между гражданином Украины и братчанкой. В суд обратилась прокуратура, которая выявила, что брак является фиктивным. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Падунский районный суд.

Источник: ТК Город

Как следует из материалов гражданского дела, в 2018 году между гражданином Украины и жительницей Братска был заключен брак. Впоследствии мужчина подал заявление в МВД о получении гражданства в упрощенном виде, но оно было отклонено.

Ответчики не были связаны между собой какими-либо правами и обязательствами, вытекающими из супружеских отношений, после заключения брака общее хозяйство не вели, семейные отношения не поддерживали, брак, заключенный между сторонами, являлся фиктивным, потому как целью заключения брака являлось не создание семьи, а получение гражданином Украины гражданства Российской Федерации, — говорится в сообщении суда.

Ни женщина, ни мужчина на судебный процесс не явились. Исковое заявление прокуратуры суд удовлетворил, приняв заочное решение. В законную силу оно пока не вступило.