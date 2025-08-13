В Братске расторгли фиктивный брак местной жительницы с украинцем, который хотел получить российское гражданство

Как следует из материалов гражданского дела, в 2018 году между гражданином Украины и жительницей Братска был заключен брак. Впоследствии мужчина подал заявление в МВД о получении гражданства в упрощенном виде, но оно было отклонено.
Ответчики не были связаны между собой какими-либо правами и обязательствами, вытекающими из супружеских отношений, после заключения брака общее хозяйство не вели, семейные отношения не поддерживали, брак, заключенный между сторонами, являлся фиктивным, потому как целью заключения брака являлось не создание семьи, а получение гражданином Украины гражданства Российской Федерации, — говорится в сообщении суда.
Ни женщина, ни мужчина на судебный процесс не явились. Исковое заявление прокуратуры суд удовлетворил, приняв заочное решение. В законную силу оно пока не вступило.