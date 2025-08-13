19-летний россиянин решил уйти на СВО и сбежать в ВСУ, убив сослуживцев перед предательством

«В Кировской области пресечена деятельность гражданина России, 2006 года рождения, вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего выехать в зону проведения СВО с целью перехода на сторону противника», — отчитались в ФСБ.
По заданию куратора он первоначально наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования поставок грузов в зону СВО. Далее ему приказали прибыть в Москву для заключения контракта с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО, чтобы затем перейти на на сторону ВСУ. По данным ФСБ, перед бегством он собирался убить сослуживцев. При попытке выезда в Московский регион он был задержан сотрудниками спецслужбы.
На обвиняемого завели уголовное дело по части З статьи 30, части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности терорганизации), статье 275 (государственная измена) УК России. Он арестован, по совокупности преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что украинский агент по кличке Ворон задержан за попытку убийства сотрудника Минобороны. По данным ФСБ, подозреваемый по указке куратора из Telegram изготовил СВУ мощностью более 60 кг в тротиловом эквиваленте и спрятал его в автомобиле, купленном на средства заказчиков.