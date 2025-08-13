19-летний россиянин решил уйти на СВО и сбежать в ВСУ, убив сослуживцев перед предательством

По заданию куратора он первоначально наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования поставок грузов в зону СВО. Далее ему приказали прибыть в Москву для заключения контракта с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО, чтобы затем перейти на на сторону ВСУ. По данным ФСБ, перед бегством он собирался убить сослуживцев. При попытке выезда в Московский регион он был задержан сотрудниками спецслужбы.