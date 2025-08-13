Число госпитализаций с рассеянным склерозом в России увеличилось более чем на 35%

Пока у врачей нет однозначного ответа на вопрос, что именно запускает аутоиммунную агрессию в организме. «Рассеянный склероз, как и большинство хронических болезней человека, является “мультифакториальным”, и в его развитии участвуют генетические и средовые предрасполагающие факторы. Больше всего впечатляет понимание того, что факторы, которые по отдельности незначительно увеличивают вероятность развития рассеянного склероза, в случае их сочетания могут увеличить риск в 20 и более раз. И еще более важно, что многие факторы являются модифицируемыми, выражаясь обычным языком, их можно устранить! К таким факторам относятся курение и, вероятно, некоторые неблагоприятные показатели экологии, что особенно значимо в мегаполисах», — отмечает эксперт.