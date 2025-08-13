Задержан шпион ВСУ, который планировал диверсии на железной дороге

Ранее ФСБ задержали пособников украинских спецслужб в Ярославской и Липецкой областях, а также в ДНР. Задержанные подозревались в подготовке терактов, передаче данных о российских военных и попытках вовлечения граждан в террористическую деятельность, в том числе через мессенджеры. Одного из них суд приговорил к 14 годам лишения свободы.