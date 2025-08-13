Задержан шпион ВСУ, который планировал диверсии на железной дороге

По данным ЦОС ФСБ, шпион ВСУ планировал после поджога заключить контракт с Минобороны.
В Кировской области задержан гражданин России 2006 года рождения, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«По указанию куратора злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО», — заявили РИА Новости в ЦОС ФСБ. В ведомстве сообщили, что разведчик присоединился к террористической организации, находящейся под контролем украинских спецслужб.
После диверсий ему было поручено прибыть в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне СВО с последующим переходом на сторону ВСУ. На этапе попытки выезда в Московский регион он был задержан сотрудниками ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «государственная измена». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по совокупности инкриминируемых преступлений предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее ФСБ задержали пособников украинских спецслужб в Ярославской и Липецкой областях, а также в ДНР. Задержанные подозревались в подготовке терактов, передаче данных о российских военных и попытках вовлечения граждан в террористическую деятельность, в том числе через мессенджеры. Одного из них суд приговорил к 14 годам лишения свободы.