Дальневосточному леопарду Амуру в зоопарке Ростова исполнилось 14 лет

Дальневосточному леопарду Амуру в зоопарке Ростова-на-Дону исполнилось 14 лет. Об этом рассказали в группе VK зоосада донской столицы.
Амур родился в Московском зоопарке в 2011 году. Через три года его перевезли в Ростов-на-Дону для создания пары с самкой по имени Кария. Еще через год у них появилось потомство. Детенышей отправили в другие зоопарки России и зарубежья.
Сейчас леопарда можно увидеть в вольере рядом со львом. Амур отличается спокойным нравом. Он любит прогуливаться по территории или отдыхать на любимой полке, где его хорошо видно посетителям.
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. В начале XX века в лесах Приморья обитали сотни этих хищников, но к 2000 годам их численность сократилась до 35 особей. Благодаря усилиям экологов популяция начала восстанавливаться. Сейчас в природе насчитывается 129 дальневосточных леопардов.
В неволе эти животные могут прожить до 21 года. В дикой природе их жизнь короче — обычно 10−15 лет.
