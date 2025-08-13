На видео сняли российский истребитель МиГ-29 с перехватчиком «Архангел»

МиГ-29 с дронами. Видео © Telegram / Проект’Архангел".
Разработчики отмечают, что хотя скорость самолёта превосходит крейсерскую скорость дрона, именно это позволяет доставить беспилотник поближе к цели — например, в Киев или Львов.
«Чтобы не ломать голову над технической частью, мы просто обучили наш расчёт пилотированию истребителя. Так что управлять “Архангелом” ребята будут прямо из кабины самолёта», — добавили разработчики.
Ранее российские оружейники разработали антидроновые патроны для автомата Калашникова. В таких боеприпасах нет само пули, но зато они специальным образом начинены дробью. Так, бойцам не придётся носить с собой гладкоствольное оружие или ружьё.