Ричмонд
+24°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На видео сняли российский истребитель МиГ-29 с перехватчиком «Архангел»

Российский истребитель МиГ-29 получил необычное обновление — теперь он служит платформой для запуска дронов-перехватчиков «Архангел». Видео с уникальным самолётом, превратившимся в своего рода «матку» для беспилотников, опубликовал проект «Архангел».

Источник: Life.ru

МиГ-29 с дронами. Видео © Telegram / Проект’Архангел".

Разработчики отмечают, что хотя скорость самолёта превосходит крейсерскую скорость дрона, именно это позволяет доставить беспилотник поближе к цели — например, в Киев или Львов.

«Чтобы не ломать голову над технической частью, мы просто обучили наш расчёт пилотированию истребителя. Так что управлять “Архангелом” ребята будут прямо из кабины самолёта», — добавили разработчики.

Ранее российские оружейники разработали антидроновые патроны для автомата Калашникова. В таких боеприпасах нет само пули, но зато они специальным образом начинены дробью. Так, бойцам не придётся носить с собой гладкоствольное оружие или ружьё.