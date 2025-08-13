Туристам предложили выгодную замену Турции в случае отмены all inclusive

«Мы уже сегодня видим некоторый отток с турецкого направления на те же Мальдивы из-за сопоставимой стоимости отдыха, потому дополнительные ограничения могут этот отток увеличить», — подчеркнула член РСТ.
В свою очередь руководитель комитета РСТ по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман отметил, что шведский стол с большим выбором блюд и доступностью напитков считается главным преимуществом Турции среди туристов. Собеседник 360.ru полагает, что турецкие власти прекрасно осознают риски отмены all inclusive, поэтому найдут компромиссный вариант.
Напомним, по данным газеты Sabah, власти Турции активно обсуждают уход от системы all inclusive в отелях и ресторанах. Президентский Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике занимается подготовкой соответствующего доклада для главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана.