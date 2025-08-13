Туристам предложили выгодную замену Турции в случае отмены all inclusive

Если отели Турции примут решение окончательно отказаться от системы «всё включено» (all inclusive), то это негативно отразится на количестве туристов из РФ, уверена член Российского союза туриндустрии (РСТ) Надежда Тарбаева. По её словам, данный вопрос обсуждается в Турции уже давно, поэтому изменения в концепции предоставления курортных услуг вполне предсказуемы. Эксперт добавила, что уже сейчас наши туристы в качестве альтернативы выбирают Мальдивы.