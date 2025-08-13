Ричмонд
В России продают вертолет, потерпевший крушение в Свердловской области

Частный вертолет, потерпевший крушение под Первоуральском в Свердловской области, выставили на продажу.

Частный вертолет, потерпевший крушение под Первоуральском в Свердловской области, выставили на продажу. Хозяин предлагает забрать Robinson R44 на запчасти. Об этом информирует тг-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Поврежденное в авиакатастрофе судно его владелец предлагает купить за 1 миллион рублей. В объявлении мужчина уточняет, что в результате падения вертолета никто не погиб. В описании также говорится, что у вертолета нет лопастей и хвостовой части.

Напомним, ЧП произошло 12 июня под Первоуральском. На борту находился собственник судна и одна пассажирка. Это была воздушная экскурсия для подруги семьи. В результате падения вертолета 40-летняя пострадавшая и пилот попали в реанимацию.

