Полицейские помогли участнику СВО выбраться с острова на озере Байкал

Житель Красноярска, ненадолго вернувшийся домой со специальной военной операции, отправился с женой и сыновьями на озеро Байкал, однако семейный автомобиль сломался на острове Ольхон. Выбраться оттуда красноярцам помогли полицейские Иркутской области.