Полицейские помогли участнику СВО выбраться с острова на озере Байкал

Житель Красноярска, ненадолго вернувшийся домой со специальной военной операции, отправился с женой и сыновьями на озеро Байкал, однако семейный автомобиль сломался на острове Ольхон. Выбраться оттуда красноярцам помогли полицейские Иркутской области.
Полюбовавшись красотами Байкала, семья намеревалась покинуть остров Ольхон, но все попытки завести двигатель авто оказались тщетными. Супругам и двум их сыновьям пришлось заночевать в машине.
Утром на помощь красноярцам пришли полицейские Приангарья. Служебный автомобиль на тросе дотянул сломанную машину семьи до парома, а когда путешественники оказались на материке, правоохранители помогли туристам найти ночлег.
На следующей день стражи порядка раздобыли нужные для ремонта авто детали и починили машину, а красноярская семья, поблагодарив сотрудников МВД, отправилась домой.